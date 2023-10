La Serie A va avanti in questa domenica ricca di impegni e alle 20.45 propone un'altra sfida di grande interesse. Presso lo stadio Olimpico di Roma, scendono in campo Frosinone e Roma nel match valido per la settima giornata di campionato. Da una parte la squadra di Mourinho è in piena crisi, dopo un inizio a rilento che vede i giallorossi fermi a soli 5 punti in 6 partite. La compagine della Capitale è quindi chiamata a dimostrare di valere più della sua posizione in classifica, anche in ragione degli acquisti importanti arrivati in estate. Per farlo, Lukaku e compagni dovranno però superare un Frosinone più che motivato dopo una partenza sprint che vede la formazione di Eusebio Di Francesco a quota 9 punti. Match al via a partire dalle 20.45.