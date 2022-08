La Roma di Mourinho scalda i motori per l’inizio della prossima stagione. È tutto pronto per l’ultima amichevole precampionato dei giallorossi che si troveranno di fronte, dalle 20:45, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Sarà l’occasione per testare i miglioramenti dell’intesa tra Abraham e Dybala, per provare l’undici da schierare domenica all’Arechi con la Salernitana ma sarà soprattutto la serata di Wijnaldum. L’olandese ex Psg sarà presentato ai suoi tifosi e dovrebbe scendere in campo nella ripresa.



Sono in 60mila all'Olimpico. Grandi applausi ed entusiasmo per la presentazione della squadra. Tra i più acclamati Abraham, Spinazzola e Zaniolo, poi è ora dei nuovi acquisti. Grandi cori per Dybala e Wijnaldum. Al centro del campo anche Lorenzo Pellegrini e Jose Mourinho, entrati insieme. L'allenatore all'ingresso in campo ha fatto segno di applaudire il suo capitano e i suoi giocatori e ha lasciato il microfono al numero 7. "Grazie a tutti per essere qui per la presentazione della squadra. Ripartiamo con lo stesso entusiasmo dello scorso anno per nuove vittorie, forza Roma!", queste le sue parole.





LE FORMAZIONI:



Roma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Vina; Celik, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.



Shakhtar: Trubin; Matviyenko, Konoplya, Kryvtysov, Bondar, Mykhaylichenko, Sudakov, Mudryk, Vakula, Durasek, Kulakov.