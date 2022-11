Dopo l'anticipo del Venerdì tra Udinese e Lecce, prosegue il programma della 13esima giornata diUmori diversi per le due squadre con i campani reduci da due vittorie consecutive tra cuiUltima a quota cinque punti invece la Cremonese di Alvini, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il pareggio nell'ultimo turno contro l'Udinese può dare però fiducia ai lombardi.Solito ballottaggio in attacco permentre in difesa Lovato conquista una maglia insieme a Bronn e Fazio, reduce dal gol con la LazioLa Cremonese dovrà fare a meno di Dessers, infortunatosi nell'ultima gara eSepe; Bronn, Fazio, Lovato; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek.Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè, Pickel, Quagliata; Buonaiuto; Tsadjout, Okereke.