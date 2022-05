Dopo aver assegnato lo scudetto, le ultime due partite di Serie A del 2021/22 sono quelle che riguardano la. Due squadre già retrocesse, stasera si saprà chi farà compagnia a Venezia e Genoa.. Quasi sempre in fondo alla classifica per tutta la stagione, i granata hanno svoltato la stagione col cambio d'allenatore e ora sono fuori dalla zona retrocessione. +2 sul Cagliari e la consapevolezza che a pari punti passerebbero i rossoblù (scontri diretti alla pari, al momento hanno la differenza reti migliore). La soluzione più facile? Zero calcoli, serve una vittoria.- Nel centrocampo della Salernitana Bohinen insieme a Colulibaly, sulla fascia sinistra c'è Ruggeri che ha superato sia Zortea che Obi nelle scelte dell'allenatore, e davanti Bonazzoli e Djuric con Verdi a supporto. Out Sepe, in porta c'è Belec. Dall'altra parte c'è l'Udinese già salva nella quale al centro della difesa a tre ci sarà Perez e non Pablo Marì. Makengo ha vinto il testa a testa con Arslan e la spalla di Deulofeu sarà Nestorovski con Pussetto in panchina.: Belec, Fazio, Radovanovic, Gyomber; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Ruggeri; Verdi; Djuric, Bonazzoli.: Nicola.: Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski.: Cioffi.