Dopo la grande vittoria nel derby e il pareggio ottenuto contro il Salisburgo in Champions League, il Milan torna in campo. I rossoneri sono attesi a Genova contro la Sampdoria; seconda trasferta consecutiva dopo quella in Austria per la squadra di Pioli. I blucerchiati arrivano dalla sconfitta con il Verona e sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Soli due punti per la Sampdoria; entrambi arrivati contro due big, ovvero Juventus e Lazio. Giampaolo conterà quindi sul fattore casalingo sperando di fermare tra le mura amiche la terza grande in questo avvio di campionato.



LE SCELTE - Pioli cambierà ancora rispetto all'undici precedente, come ha spesso fatto fino a qui. In difesa Kjaer affiancherà Kalulu mentre a centrocampo è pronto Pobega insieme a Tonali. Doveva essere la prima da titolare per Origi che invece è out per un problema muscolare. Leao è confermato sulla fascia sinistra. Ballottaggio tra Diaz e De Ketelaere sulla trequarti vinto dal belga.Nella Sampdoria non ci saranno novità con Caputo da centravanti, panchina per Gabbiadini.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SAMPDORIA (4-1-4-1) Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo



MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.