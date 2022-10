Non potrebbe essere più gasato il Napoli di Spalletti, che si presenta allo Zini di Cremona per l'ottava di campionato dopo aver schiantato l'Ajax a domicilio col punteggio di 1-6. La Cremonese, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, staziona a quota 3 punti davanti alla Sampdoria ultima in classifica. la partita, che cade nella stessa giornata di Udinese-Atalanta 2-2, rappresenta per gli azzurri un'occasione ghiotta di volare da soli in testa alla classifica.



LE STATISTICHE



Il Napoli non ha trovato il successo in tre delle ultime sei gare di campionato contro avversarie neopromosse (pareggio contro il Lecce ad agosto e due sconfitte contro l’Empoli la scorsa stagione), tante volte quante nelle precedenti 31 sfide contro queste squadre.



Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, la Cremonese ha pareggiato tre delle successive quattro gare di campionato (1P); tuttavia, questa è la seconda volta nella sua storia in cui non registra neanche un successo nelle prime otto partite in una stagione di Serie A (la precedente nel 1995/96, in cui venne sconfitta anche al nono incontro disputato).



Khvicha Kvaratskhelia ha segnato cinque reti in questo campionato: l’unico giocatore che ha fatto meglio alla sua stagione d’esordio con il Napoli nel corso delle prime 10 giornate in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) è stato Edinson Cavani, nel 2010/11 (otto).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Cremonese: Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, valeri; Ascacibar, Meité; Zanimacchia, Afena-Gyan, Quagliata; Dessers.



Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.