Ultima gara del settimo turno di Serie A, prima di tuffarci nella tre giorni di Champions, Europa e Conference League. Allo stadio Franchi sono di scena, entrambe alla ricerca di risposte dai propri attaccanti: i viola perché né Nzola, né Beltran hanno ancora messo a segno una singola rete, i sardi perché nessuno a parte Luvumbo con 2 gol ha ancora esultato in sei partite. Gli uomini di, ultimi in classifica con appena due pareggi, devono fare a meno di Jankto oltre a Lapadula che è fermo da tempo, quelli disono privi dei due terzini Dodo' e Biraghi (quest'ultimo convocato ma difficilmente della partita. E' anche la sfida tra gli unici due angolani della Serie A,, con il secondo che non è al meglio e lascia inizialmente il posto a Oristanio e il primo che si vede preferito dall'inizio Beltran.Tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei 2023/24, laè la squadra che ha segnato più reti di testa (otto).Ilha perso quattro delle prime sei gare di questo campionato (2N) e solo in tre occasioni nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) è stato sconfitto più volte nelle prime sette partite stagionali in Serie A (cinque nel 1996/97, nel 2008/09 e nel 2017/18).Giacomoha segnato due reti contro il Cagliari in Serie A, con le maglie di Atalanta (19 gennaio 2014) e Milan (29 ottobre 2014), solo contro la Sampdoria è riuscito a trovare la rete con tre squadre differenti nella competizione.Zitoha segnato due gol nelle sue prime sei presenze con il Cagliari in Serie A: considerando gli ultimi 10 anni, l’unico giocatore che ha realizzato più reti in rossoblù nella competizione prima di compiere 22 anni è stato Nicolò Barella (sei).