I campioni in carica si sono fermati e non possono permettersi di non rialzarsi: al Ferraris di Genova il Napoli di Rudi Garcia cerca la terza vittoria stagionale dopo la frenata casalinga contro la Lazio. A proposito di frenate, il Genoa ha fatto i suoi 4 punti nelle due trasferte giocate fin qui, con l'esordio casalingo contro la Fiorentina che si è risolto in un pesante 1-4. Gilardino dà fiducia ancora a Gudmundsson dietro Retegui, per gli azzurri la coppia Osimhen-Kvaratskhelia con il jolly Elmas, e non Lindstrom, a completare il tridente.





LE STATISTICHE



Escludendo il Diego Armando Maradona, lo stadio in cui il Napoli ha ottenuto più successi in Serie A dal suo ritorno nella competizione (2007/08) è il Luigi Ferraris di Genova (18V, 4N, 8P).

Albert Gudmundsson è il giocatore del Genoa che ha partecipato a più conclusioni in questo campionato: nove (due tiri e sette occasioni create); nonostante ciò, è ancora a secco sia di gol che di assist nella Serie A 2023/24.

Piotr Zielinski ha segnato tre gol contro il Genoa in Serie A, solo contro il Milan (quattro) ha fatto meglio nella competizione; proprio contro i rossoblù ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato, il 24 ottobre 2015 con la maglia dell’Empoli.



FORMAZIONI UFFICIALI



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.