, e la missione degli uomini di Inzaghi, contro la squadra di Giampaolo, è una sola: ottenere tre punti e aspettare notizie confortanti da Reggio Emilia, dove al Milan basta un punto per laurearsi campione d'Italia.. Per la Sampdoria, invece ultima stagionale senza pressioni, una volta raggiunta la salvezza a due giornate dalla fine.LE FORMAZIONI UFFICIALI: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo.In tutte le ultime sei sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria sono stati realizzati almeno tre gol (23 in totale) ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno: in questo parziale quattro vittorie nerazzurre, un pareggio, un successo blucerchiato.La Sampdoria ha raccolto sette punti nelle ultime quattro giornate di campionato (2V, 1N, 1P), uno in più dei sei raccolti nelle precedenti nove partite di Serie A (2V, 7P).Da inizio marzo, Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A (10), mentre Ivan Perisic è quello che ha servito più assist (sei).L'Inter è la vittima preferita in Serie A di Antonio Candreva: sei reti contro i nerazzurri, incluse cinque nelle sue sei sfide più recenti, giocate con Sampdoria e Lazio.