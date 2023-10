La Serie A riparte dall'olimpico con la Lazio di Maurizio Sarri che affronterà l'Atalanta di Gasperini. Entrambe le squadre sono reduci da un turno infrasettimanale europeo di successo. I biancocelesti hanno vinto in Scozia contro il Celtic. Tre punti anche per l'Atalanta contro lo Sporting Lisbona. Per i bergamaschi in palio ci sono i vertici della classifica, mentre la Lazio cerca di risollevarsi e abbandonare il 16esimo posto.



Formazioni Ufficiali



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini



