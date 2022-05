: biancocelesti e gialloblu salutano il campionato 2021-22 senza particolari obiettivi, se non quello di chiudere in bellezza prima di pensare alla prossima stagione. Inoltre, il Verona vincendo potrebbe superare i 54 punti, record assoluto in Serie A. Assenti due delle stelle delle due squadre, Immobile e Barak, mentre c'è Simeone che all'andata ha realizzato un clamoroso poker.(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.(3-4-2-1): Berardi; Sutalo, Ceccherini, Coppola; Faraoni, Hongla, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.Dopo il successo per 4-1 nella gara d’andata, il Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1984/85.La Lazio è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro il Verona in Serie A (9V, 3N), la sconfitta è tuttavia arrivata nella sfida più recente all’Olimpico (1-2 il 12 dicembre 2020).Sergej Milinkovic-Savic ha segnato 11 reti in questo campionato, nella sua carriera in Serie A solo nel 2017/18 ha realizzato più gol (12). Il centrocampista serbo ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sette partite di campionato (tre marcature e due assist).