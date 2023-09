Il sorprendente Lecce di Marco Baroni cerca di continuare la sua corsa in questo inizio di stagione. Il Genoa di Alberto Gilardino, invece, ha ottenuto lo scalpo del Napoli e fermato la Lazio, ma ha balbettato contro il Torino e ha subito un poker alla prima giornata dalla Fiorentina, quindi vuole invertire la tendenza in Puglia. E' la sfida fra due dei nuovi attaccanti più entusiasmanti delle prime giornate, Nikola Krstovic da una parte e Mateo Retegui dall'altra. Tre gol in tre partite per il montenegrino, due in quattro per l'italo-argentino. Poi il confronto tutto nordico tra lo svedese Almqvist e l'islandese Gudmundsson dietro le punte, e quello fra i giovani Rafia e Ramadani e gli esperti Strootman e Badelj. Esordio dal 1' per Touba nella difesa salentina al posto dello squalificato Baschirotto.





LE STATISTICHE



Il Lecce ha vinto soltanto in uno dei 14 precedenti di Serie A con il Genoa (2-1 il 7 gennaio 1990, con Mazzone in panchina e reti di Barbas e Benedetti, mentre per il Grifone segnò Fontolan): nelle altre 13 partite otto vittorie liguri e cinque pareggi.

Il Genoa è la formazione che finora ha messo a segno più gol su sviluppo di corner in questa Serie A (tre), mentre il Lecce ha già incassato gol da questa situazione di gioco (da Nico González contro la Fiorentina).

Questa è solo la terza volta che il Lecce rimane imbattuto nelle prime quattro gare di un campionato di Serie A, dopo 2001/02 e 2004/05: nella sua storia la squadra pugliese non è mai rimasta senza sconfitte in tutte le prime cinque partite disputate in un massimo torneo.

Albert Gudmundsson è il giocatore che ha completato più dribbling in questo campionato (13 finora) ed è anche il giocatore del Genoa che finora ha partecipato attivamente a più conclusioni (12, tra tiri – 4 – e occasioni create per i compagni – 8).