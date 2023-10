Due sono i punti a dividere, avversarie questa sera al Via del Mare dopo una settima giornata avara di gioie per entrambe le formazioni: giallorossi demoliti dal Napoli a domicilio, neroverdi battuti in casa dal Monza. Occasione dunque di rilancio per entrambe, dopo che gli uomini di Dionisi hanno sorpreso sia la Juventus, sia l'Inter nel giro di pochi giorni.: è la sfida tra due tridenti estremamente pericolosi. Titolare l'ex Milan Castillejo per gli ospitiDopo il pareggio per 2-2, il 3 novembre 2019 al Via del Mare, nel primo confronto assoluto tra le due formazioni nel massimo campionato, ilha vinto in ognuna delle successive tre sfide con il Lecce in Serie A – in particolare nello scorso torneo entrambe le gare sono terminate 1-0 per i neroverdi.Ilha perso tutte le ultime sette sfide disputate in Serie A contro squadre dell’Emilia-Romagna, con un punteggio complessivo di 9-18 – l’ultima vittoria dei giallorossi contro squadre di questa regione nel massimo campionato risale al 15 febbraio 2020 (2-1 v SPAL al Via Del Mare).Solo contro la Fiorentina (363) Gabrielha trascorso più minuti in campo in Serie A rispetto al Sassuolo (359) – nonostante questo, il classe ‘97 non ha mai trovato il gol o l’assist contro i neroverdi nel massimo campionato, perdendo quattro volte su quattro.Domenicoè andato a segno in tre delle quattro sfide contro il Lecce in Serie A, mancando questo appuntamento solamente nell’ultima partita di febbraio.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D'Aversa.(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.