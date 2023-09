La sorpresa della scorsa stagione contro quella che sembra poter essere la sorpresa di quella attuale: all'U-Power Stadium si affrontano Monza e Lecce, divise da ben 4 punti in favore dei salentini dopo appena 4 giornate. I giallorossi di D'Aversa vogliono continuare a volare sulle ali di Almqvist e Krstovic, mentre gli uomini di Palladino, reduci dal netto 3-0 in casa dell'Atalanta, cercano di rialzarsi con i lampi di Colpani e i gol del nuovo arrivato Colombo, il grande ex della gara, in prestito dal Milan. Assente a sorpresa Di Gregorio, in tribuna, gioca il secondo portiere Sorrentino.





LE STATISTICHE



Il Monza ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Lecce, mentre era uscito sconfitto in una sola occasione nelle precedenti 11 sfide interne di Serie B contro i salentini (4V, 6N).

Il Lecce ha conquistato sette punti in queste prime tre giornate di Serie A, record per i salentini dopo le prime tre partite disputate in una singola stagione nel torneo – nelle prime quattro gare stagionali i giallorossi hanno collezionato al massimo otto punti (nel 2004/05).

Nello scorso campionato Lorenzo Colombo ha giocato 33 partite con la maglia del Lecce, segnando cinque gol, tra cui il più recente proprio in un Monza-Lecce, giocato il 28 maggio 2023.

Tra i giocatori che non hanno ancora né segnato né fornito assist in questo campionato nessuno ha partecipato a più conclusioni sia di Gianluca Caprari (5 tiri e 9 occasioni create) che di Ylber Ramadani (11 conclusioni e 3 occasioni create), entrambi 14.