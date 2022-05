I riflettori sono tutti puntati su Lorenzo: è il giorno dell'ultimo saluto ada parte del capitano e numero 24, che come Francesco Totti saluta il proprio stadio contro il. L'ultima in casa per Insigne non ha l'aria di poter essere una passerella, dato che, e a parte regalare un'ultima volta memorabile a Insigne non ha particolari stimoli.nella partita tra allenatori che giostrano tra 4-3-3 e 4-2-3-1. Calcio d'inizio alle ore 15.– Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.– Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; YeboahTra le prime sette squadre in classifica, il Napoli è quella che ha ottenuto meno punti in incontri casalinghi (33); questa è infatti solo la seconda stagione delle ultime 15 in A in cui i partenopei hanno registrato almeno cinque sconfitte interne, dopo il 2019/20 (sei).Il Genoa (27 gol all’attivo finora) potrebbe chiudere il campionato con il peggior attacco per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1959/1960 (21 reti) e il 1973/1974 (16).Dries Mertens è stato coinvolto in nove gol nelle sue ultime otto presenze in campionato contro il Genoa (cinque reti e quattro assist): quella rossoblù può diventare la settima avversaria contro cui l’attaccante del Napoli va in doppia cifra di partecipazioni a reti in Serie A, solo Ciro Immobile (11) ne conta di più dall’inizio dello scorso decennio.Mattia Destro ha segnato quattro gol in Serie A contro il Napoli, tuttavia quella partenopea è la formazione contro cui ha giocato più minuti nel massimo campionato con la maglia del Genoa senza ancora trovare il gol (215).