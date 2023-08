Comincia all'Olimpico la stagione della Roma di Josè Mourinho, che riceve la Salernitana, avversario della prima giornata anche nella stagione 2022-23, allora all'Arechi. I giallorossi, privi oggi e ancora per molti mesi dell'infortunato Abraham e ancora in cerca di una punta sul mercato da aggiungere al solo Belotti, sono privi anche degli squalificati Pellegrini e Dybala sulla trequarti. Per la Salernitana, che al momento è riuscita a trattenere Boulaye Dia e ha aggiunto al reparto offensivo le scommesse della società Trivante Stewart e Chukwubuikem Ikwemesi.





STATISTICHE



La Roma è imbattuta in casa contro la Salernitana in Serie A: dopo tre successi giallorossi tra il 1948 e il 2022 è arrivato il pareggio dello scorso campionato (2-2 con reti di El Shaarawy, Matic, Candreva e Dia).

La Salernitana non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A: dopo la vittoria del 1947 contro la Lazio, ha subito tre sconfitte, di cui due proprio contro la Roma (1998 e 2022).

