Il Milan deve solo non perdere: ai rossoneri basta un pareggio nella gara contro il Sassuolo per concludere davanti all'Inter e vincere lo scudetto 11 anni dopo l'ultima volta. I rossoneri arrivano dalla fondamentale vittoria contro l'Atalanta, mentre per gli emiliani, che si preparano ad una difficile sessione estiva con molti giocatori richiestissimi, è ugualmente un giorno di festa per via dell'addio al calcio dello storico capitano Magnanelli. Il Milan ha portato a Reggio tutta la rosa, per compiere tutti insieme - o per lo meno tentare di farlo - l'ultimo passo della stagione.: Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.Il Sassuolo, che ha vinto nelle ultime due sfide con il Milan, non ha mai ottenuto nella sua storia in Serie A tre successi consecutivi contro il Diavolo; solo in un’occasione ha battuto i rossoneri in entrambe le gare dello stesso campionato (nella stagione 2014/15, quando il tecnico degli emiliani era Di Francesco e quello dei lombardi era Filippo Inzaghi).Il Milan ha collezionato 17 clean sheet in questo campionato; l’ultima stagione in cui ha fatto meglio è stata la 2011/12 (18).In questa partita si sfidano cinque dei 10 più giovani calciatori di questo campionato con almeno cinque gol segnati: Sandro Tonali e Rafael Leão per il Milan, Giacomo Raspadori, Hamed Traoré e Gianluca Scamacca per il Sassuolo.Il Milan ha conquistato 83 punti finora e ha già registrato il suo miglior risultato nell’era dei tre a vittoria (viene esclusa dal conteggio la stagione 2005/06)