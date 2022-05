: ai sardi serve una vittoria con la Salernitana fermata o sconfitta in casa contro l'Udinese. Per i rossoblu una sconfitta pesante contro l'Inter nell'ultima giornata, il Venezia invece ha ottenuto un prestigioso pareggio in casa della Roma e stasera cerca di salutare al meglio il campionato.Il Cagliari ha perso otto delle ultime 10 partite di campionato (1V, 1N); da inizio marzo in avanti solo due squadre dei maggiori cinque campionati europei hanno registrato più sconfitte, la squadra avversaria di giornata, il Venezia, e il Watford (entrambe nove).Il Venezia ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A; tra le squadre attualmente nel massimo campionato ha una striscia aperta di almeno due successi interni consecutivi solamente contro la Fiorentina (quattro).Thomas Henry, a quota nove reti, potrebbe diventare il terzo giocatore straniero del Venezia a chiudere un campionato di Serie A in doppia cifra di gol, dopo Álvaro Recoba (10 gol nel 1998/99) e Giovanni Alberti (10 reti nel 1939/40).João Pedro ha segnato 13 gol in questo campionato, tre in trasferta: tra i giocatori con almeno sette gol solo Mattia Aramu (14%, 1/7) e Rafael Leão (18%, 2/11) hanno realizzato in percentuale meno gol in gare esterne rispetto ai totali a confronto con l’attaccante del Cagliari (23%).