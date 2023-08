I gol di Belotti, l'arrivo di Azmoun ufficializzato, quello di Lukaku ormai imminente, i ritorni di Pellegrini e Dybala che hanno saltato la prima giornata per squalifica. Non sono giorni banali per la Roma e per Josè Mourinho, stasera atteso a Verona per provare a cogliere la prima vittoria stagionale. Lo Special One dovrà fare a meno di Renato Sanches, ai box per un problema fisico accusato in allenamento. Dall'altra parte, il Verona ha sorpreso l'Empoli in Toscana e cerca ancora fiducia da mettere nel serbatoio del tecnico Baroni.





LE STATISTICHE



Il Verona ha perso 33 delle 64 sfide di Serie A contro la Roma (11V, 20N), solo contro Inter (39) e Juventus (36) ha subito più sconfitte nella competizione.

La Roma ha concesso solamente tre conclusioni nella prima giornata di questo campionato, meno di ogni altra squadra – e nonostante un valore di Expected Goals contro di 0.14 ha subito ben due gol.

Federico Bonazzoli ha segnato una rete nella prima partita di questo campionato e con un gol eguaglierebbe già quanto fatto in 24 presenze con la Salernitana nella Serie A 2022/23 (due reti); finora in sei sfide contro la Roma in campionato non ha partecipato ad alcuna marcatura.

Andrea Belotti ha realizzato una doppietta alla prima giornata di questo campionato e l’unica volta in cui ha segnato più di due gol nelle prime due gare stagionali di Serie A è stata nel 2016/17 (tripletta contro il Bologna e gol contro il Milan, con la maglia del Torino).