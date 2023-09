La Serie B torna in campo e lo fa per il turno infrasettimanale valido per la settima giornata. La classifica dopo i primi sei turni vede il Parma al comando, con 14 punti e l'etichetta di imbattuta così come il Venezia, che insegue a quota 12. Allo stesso modo il Modena, terzo a 11 punti, non ha ancora ceduto alla prima sconfitta stagionale con una partita in meno. Oggi - a partire dalle 18.15 - si parte con Lecco-Feralpisalò, sfida in coda al campionato con le due squadre appaiate all'ultimo posto. Alla stessa ora anche Cosenza-Cremonese, con i padroni di casa reduci dalla vittoria sul Palermo.



La serata prosegue poi con Spezia-Brescia, Reggiana-Pisa, Ascoli-Ternana e i due big match Venezia-Palermo e Sudtirol-Modena, tutti in campo a partire dalle 20.30.