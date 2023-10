Prosegue l'undicesima giornata di Serie B dopo la gara disputata ieri tra Cittadella e Cremonese. I lombardi hanno vinto e hanno accorciato sul Modena, che però deve ancora giocare con la Ternana. Oggi in programma cinque partite: si comincia alle 14.00 con Como-Catanzaro, Sudtirol-Sampdoria, Spezia-Cosenza e Feralpisalò-Reggiana. Alle 16.15 si chiude con Ascoli-Parma.



