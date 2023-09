Riparte la Serie B con l'ottava giornata di campionato. Oggi si terranno cinque partite. Si parte alle 14.00 con Feralpisalò-Spezia, Brescia-Ascoli, Pisa-Cosenza e Modena-Venezia. Quest'ultima può essere una gara determinante per la classifica: sia gli emiliani, sia i lagunari sono a 12 punti al quarto posto. In Feralpisalò-Spezia, invece, ci sono in palio tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout. Alle 16.15 il posticipo di questo sabato, Ternana-Reggiana.



