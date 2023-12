Riparte la Serie B. Ad aprire la 15esima giornata è la gara tra Palermo e Catanzaro, entrambi a 24 punti al quinto posto dietro Como e Cremonese. Una sfida importante in ottica playoff. I padroni di casa vengono da un pareggio in casa della Ternana, mentre i calabresi sono reduci da una vittoria importante nel derby con il Cosenza.



Formazioni ufficiali



PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Mancuso, Segre, Brunori (C.), Di Mariano, Marconi, Buttaro, Mateju.



A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Di Francesco, Nedelcearu, Valente, Aurelio, Henderson.

Allenatore: Corini.



CATANZARO: Fulignati, Iemmello (C.), Scognamillo, Ghion, Pompetti, Brighenti, Sounas, Vandeputte, Biasci, Veroli, Katseris.



A disposizione: Sala, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Kranjic, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Donnarumma.

Allenatore: Vivarini.





SEGUI IL LIVE E LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE