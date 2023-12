Riparte la Serie B dopo l'anticipo tra Spezia e Bari vinto dai padroni di casa. Oggi in campo con otto partite. Alle 14 si va in scena con Venezia-Sudtirol, Reggiana-Sampdoria, Modena-Cittadella, Feralpisalò-Cremonese e col derby lombardo tra Brescia e Como. Dalle 16.15 si prosegue con Palermo-Pisa, Cosenza-Parma e Ascoli-Catanzaro.



