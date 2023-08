Bayern-Lipsia (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la Supercoppa di Germania. Si gioca all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, arbitra il tedesco Dankert. Tuchel fa partire dalla panchina i nuovi acquisti Kim e Kane.



Supercoppa di Germania:



Bayern-Lipsia 0-1 (risultato parziale)



GOL: 3' Dani Olmo.



BAYERN (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Tel. All. Tuchel.



LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Simons, Schlager, Kampl, Olmo; Werner, Openda. All. Rose.



Ammonito: Pavard.