L'Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato è di scena in amichevole contro la Serbia, in uno dei due impegni che precedono gli Europei in Romania e Georgia. "Abbiamo poco tempo per diventare squadra. Ma questi ragazzi hanno qualità e disponibilità", ha detto il selezionatore, che deve scremare a 23 l'attuale gruppo di 28 elementi. A Backa Topola, l'avversario non è dei più morbidi, la Serbia degli Stankovic, Filip e Nikola, solo il primo figlio dell'ex Inter e attuale tecnico della Sampdoria Dejan. Titolare l'oriundo Zapelli, convocato a sorpresa sulla scia di Retegui con la Nazionale maggiore, fuori a sorpresa sia Parisi sia Udogie a sinistra, gioca Gallo. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della gara a cura della nostra redazione.



SERBIA (4-2-3-1): F. Stankovic; Rogan, Drezgevic, Duric, Petkovic; Mladinovic, N. Stankovic; Micic, Lucic, Mitrovic; Raktov.



ITALIA (3-5-2): Caprile; Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi, Zapelli, Esposito, Casadei, Gallo; Baldanzi, Mulattieri.