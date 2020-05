Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla a Rai Radio Uno, dove dice no ai 5 cambi e alle ipotesi playoff e playout: "​Io sono contrario alle 5 sostituzioni: sarebbe un vantaggio ancor più grande per chi ha rose extra-large. E poi si andrebbero anche a cambiare le regole iniziali. Sono contrario anche l'ipotesi di playoff e playout per concludere il campionato: il calcio è partito con delle regole e deve finire con le stesse regole oppure la stagione va interrotta, perché le cose non vanno cambiate in corsa".