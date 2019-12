L'allenatore del Lecce Fabio Liverani ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Brescia: "Non sono preoccupato, l'allarme ci sarà quando faremo più partite male. Oggi la partenza, paradossalmente, è stata tra le migliori delle ultime uscite. Poi non ci possiamo permettere certi errori. La qualità e le scelte individuali non sono andate bene".



Il tecnico giallorosso ha poi espresso un giudizio abbastanza critico sul comportamento in campo di Mario Balotelli: "Credo che ognuno di noi ha una storia. Io non ho mai preso un "buu" pur essendo di pelle nera. Non si può strumentalizzare certi episodi. Mi riferisco a Balotelli, tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. Bisogna saper fare e bisogna saper stare".