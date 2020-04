A sette anni di distanza dalla sua prima avventura da allenatore, l'attuale tecnico del Lecce Fabio Liverani è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Genoa nel corso di una diretta Instagram con l'ex compagno Bernardo Corradi.



Una parentesi sfortunata, giunta dopo un bel percorso con gli Allievi rossoblù ma culminata con un rapido esonero. Eppure per Liverani non tutto fu da buttare, anzi: "È fondamentale iniziare dal settore giovanile. Fai i corsi, hai voglia, ma ti devi confrontare. Il passaggio tra le giovanili va fatto. Non si può dire di no a un’opportunità come il Genoa. Tutto fa esperienza, io quelle sette partite a Genoa non le ho vissute con la negatività. Il passaggio non ha pesato per nulla, ero tranquillo, so i rischi del mestiere, le cose belle e le cose brutte. Scegli di fare l’allenatore e sai come funzionano le prime squadre".



L'ex centrocampista ha poi parlato anche di cosa non funzionò per il verso giusto:

"L’unica difficoltà avuta a Genova fu relativa alla costruzione della squadra, finita a settembre, durante la sosta dopo la seconda giornata. Nelle sei partite incontrammo Inter, Sampdoria, Napoli, Sampdoria, Fiorentina e dopo l’esonero arrivavano degli scontri diretti che potevano dare una valutazione più ampia. Lì poteva essere un tempo migliore. Fui esonerato ma fu un’esperienza".