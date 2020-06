Così Fabio, allenatore del Lecce, ha parlato al canale ufficiale You Tube del club in vista della ripresa del campionato: “Il nuovo calendario? È più o meno lo stesso di quando ci eravamo fermati, non ci cambia nulla. Per il resto, sapevamo che in caso di ripartenza si sarebbe giocato ogni tre giorni, vale per noi e per tutti".- "Difesa a tre col Milan visto che Donati è squalificato e Dell’Orco infortunato? Sicuramente cambieremo per questo mini campionato. L’ipotesi a 3 fa parte del percorso di queste dodici partite, dobbiamo essere pronti a cambiare dall’inizio e durante. Il rischio infortuni è molto alto, per lo sforzo da fare e il caldo, tanti fattori. La parte fortuna ha una percentuale molto alta su questo fattore. Non poter cambiare tanti giocatori tra una partita e l’altra e dunque avere la rosa corta è sicuramente uno svantaggio".- "Le cinque sostituzioni non mi entusiasmano, credo sia un vantaggio per chi ha rose extra-large, mi piacerebbe finire con le regole con cui si è iniziati".- "I ragazzi stanno molto bene sotto tutti i punti di vista, sanno che ci giochiamo tantissimo. Ci si allena veramente fino alla ripresa, poi giocando ogni tre giorni è più gestione di energie che altro. Fai scarico il giorno dopo e poi rifinitura, stop, poi si gioca".- "Non ho approfondito, non credo sia una cosa intelligente. Trovare cose alternative al risultato del campo a me non piace, non la prendo in esame al momento”.