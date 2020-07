Il tecnico del Lecce Fabio Liverani commenta in conferenza stampa la pesante sconfitta interna con la Fiorentina: "Pagata molto la terza partita a livello fisico, non riusciamo a fare cambi e a far respirare i giocatori, in molti erano stanchi e siamo contati. Alla terza gara consecutiva può arrivare uno scarico fisico e mentale e contro squadre con questa qualità si paga a carissimo prezzo. Vediamo come va Torino-Genoa domani e ci prepariamo per lo scontro diretto. Gli stimoli sono tanti, quella con il Genoa è una di quelle partite che si preparano da sole: farà la differenza chi sarà più lucido e attento agonisticamente, correndo meno rischi. Dispiace aver steso il tappeto rosso a una squadra come la Fiorentina, cancelliamo questa partita come facciamo dopo risultati positivi: non possiamo lavorare sugli errori, siamo talmente giovani che giocando così spesso ci ritroviamo menomati. Speranze passano dal rientro di Lapadula? E' generoso, come lo è stato qualcun altro, ma oggi non è la soluzione ai nostri problemi, viene da un mese di fermo oltre ai tre di inattività. Ci sono difficoltà, si può provare a fare qualcosa oltre. Ribery? Non lo scopro io, uno come lui sposta gli equilibri. Futuro rimandato a fine campionato? E' la cosa migliore, non c'è motivo di parlare di qualcosa che non esista. Il miracolo sportivo è l'unico obiettivo che c'è, dal 3 agosto penseremo al resto. Amareggiato? Sono realista nel sapere cosa può succedere a questa squadra, che ha 13-14 giocatori. Normale che dopo Lazio e Cagliari, due ottime partite, un gruppo di giocatori non abituati a giocare tre volte in una settimana può non stare dentro la partita. La Fiorentina lotta per la salvezza, ma impari pensare che ce la giochiamo, per rosa per storia e altro. Leggere Lecce-Fiorentina come una partita salvezza... A gennaio hanno speso 70-80 milioni di euro. Sapevamo che del rischio c'era, ma anche girandosi non c'erano molte aspettative. Domenica abbiamo un bivio importante, provando a prepararlo in un paio di giorni. Cercheremo di fare il massimo, provando a far recuperare un po' di forze. Falco e Lapadula ci saranno? Non lo so. Falco ha un problemi al collaterale che si porta avanti dall'andata, una zampa d'oca. Con il Genoa alla pari? Possiamo vincere e perdere con tutti. Oggi però devo avere 4-5 giocatori di Primavera 2: non è una scusante, ma certe difficoltà sono oggettive".