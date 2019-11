L'allenatore del Lecce, Liverani ha dichiarato al Corriere dello Sport in vista della partita con la Lazio: "E' stata casa mia per cinque anni speciali, una scuola di vita con uomini veri al mio fianco. Peruzzi mi segnò la strada, che liti con Mancini... Ma il gruppo si compattò fino a vincere la Coppa Italia. Immobile è il vero bomber del campionato italiano, mi rivedo in Luis Alberto. Le sue giocate mi mettono allegria, sa intuire il gioco in anticipo".



"Riportare Lecce in Serie A è il mio orgoglio, voglio la salvezza. Dobbiamo raggiungere quota 40 punti, ora la squadra sta prendendo fiducia. I tifosi sono il valore aggiunto, che passione e che boato a San Siro per il gol del 2-2! Falco deve a se stesso la propria crescita, io gli ho dato solo dei consigli".