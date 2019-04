Arrivano da Il Corriere dello Sport le parole del giovane calciatore del Liverpool, Bobby Adakanye, molto vicino alla Lazio. Lo stesso giocatore da delle ottime chance per un suo futuro a Roma:" Sono stato a Roma a parlare con la Lazio, hanno tanti progetti per me. Ho parlato con Tare, che sostiene che io possa diventare un buon giocatore e che alla Lazio potrei avere questa possibilità. All'ottanta per cento andrò alla Lazio, ma devo ancora prendere l'ultima decisione".