Il Liverpool sta per salutare il suo capitano. Arriva un altro segnale di addio per Jordan Henderson, che adesso è davvero vicino a lasciare il Merseyside dopo dodici lunghi anni e parecchi trionfi. E' noto da tempo ormai l'interesse dell'Al Ettifaq, squadra araba allenata da Steven Gerrard, e adesso pare che ci siamo per davvero. L'ex Southampton è stato escluso dal gruppo che tra poco affronterà il Karlsruher in amichevole: né tra i titolari né in panchina, Henderson è da considerarsi a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. A 33 anni il centrocampista inglese ripartirà dunque dalla Saudi League e chissà che non possa trovarvi anche un suo attuale compagno di squadra, Fabinho, corteggiato dall'Al Ittihad.