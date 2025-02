Liverpool, addio Triplete: impresa Plymouth in FA Cup

AFP via Getty Images

, capolista in Premier League e prima classificata della fase campionato del nuovo format della Champions League,, club ultimo classificato – attualmente – in Championship (la seconda divisione del calcio inglese)., centravanti scozzese classe ‘97 e vero e proprio perno della squadra di casa, data la sua presenza in rosa dal 2021. La formazione di Slot, che ha schierato le seconde linee - tra cui-, è uscita dunque sconfitta da uno scontro che li vedeva come indiscussi favoriti.

, un’occasione che si stava facendo ghiotta visto l’ottimo percorso europeo e la prima posizione occupata in Premier League., città portuale situata nel sud-ovest dell'Inghilterra. Il club è nato nel 1886 con il nome di Argyle FC, senza mai centrare grossi risultati nella propria storia. Plymouth, tuttavia, ha il primato di essere la città più grande in Inghilterra a non aver mai ospitato una squadra di calcio maschile di prima divisione.

Nella corrente annata,(ha lasciato la squadra a dicembre), a cui però si deve il miracolo di aver passato due turni di FA Cup sconfiggendo società maggiormente blasonate come Brentford e oggi il Liverpool.