Alisson, portiere del Liverpool, parla dopo l'errore contro il Leicester che non è costata, fortunatamente per i Reds, la vittoria: "Sono arrabbiato perché ho commesso un errore che ha messo la squadra in una situazione difficile. Quando una persona commette un errore, colpisce tutti e tutti combattono insieme. Dobbiamo migliorare ancora, ma il risultato è ciò che conta al momento. Ho fatto un errore di valutazione, non ho ricevuto un passaggio molto buono e ne abbiamo parlato nello spogliatoio con Virgil. Non è stato un buon passaggio ma avrei potuto calciarlo a lungo. Non sarò stupido e non commetterò lo stesso errore. Dobbiamo imparare dai nostri errore, fa parte del gioco".