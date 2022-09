, portiere del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Champions League contro il Napoli. Le dichiarazioni del portiere brasiliano:- "Ho parlato con lui solo il giorno del suo arrivo al centro sportivo. È un ottimo ragazzo e un ottimo giocatore, non vediamo l'ora che sia al 100% della condizione fisica. Sappiamo che non è facile trasferirsi da un Paese all'altro, l'ho fatto anche io. Lui ha qualità, l'atteggiamento giusto e saprà superare qualsiasi difficoltà".- "Non siamo contenti in questo momento ma siamo calciatori e sappiamo di dover gestire i risultati, che siano pareggi, sconfitte o vittorie. Anche se avessimo vinto tutte le partite non saremmo arrivati qui con eccesso di entusiasmo. La stagione è appena iniziata e torneremo a giocare e vincere le partite".- "Devo ammettere che il giorno dopo la sconfitta in finale lo scorso anno è stato difficile, ma siamo dei professionisti e dobbiamo saper accettare queste dinamiche. Gestisco questi momenti da quando ho iniziato, fa parte dello sport. Io poi sono partito in Nazionale e già dalla prima gara mi sono lasciato alle spalle la finale persa".- "Potremmo cercare di fare leva sulla sconfitta dello scorso anno per una motivazione in più. Ma non servirà perché siamo qui per giocare contro una squadra forte come il Napoli in un girone molto difficile e già questo può bastare".- "Ringrazio Spalletti, è stato un piacere lavorare con lui alla Roma. Lì sono cresciuto tanto, anche se volevo giocare di più e lui lo sapeva. Siamo in un girone in cui le squadre hanno le possibilità di passare e faremo il nostro meglio per andare avanti e magari qualificarci come prima del gruppo".- "Riconosco il valore dei giocatori del Napoli, giovani e talentuosi. Cercheremo di vincere ma non sarà facile perché questo è sempre un campo ostico".