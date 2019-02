Il portiere del Liverpool Alisson Becker ha parlato a Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Bayern Monaco: "Una palla difficile, su un cross difficile. E' stata una partita complicata, non siamo riusciti a mettere la nostra solita intensità. Il Bayern Monaco ha fatto un bel lavoro difensivo. Non ci sono favoriti in questo ottavo. Era importante non subire gol, potevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Roma? Ha ha fatto un bellissimo lavoro, sta facendo bene come l'anno scorso. Buona gara contro il Porto, l'ho guardata".