Alisson, portiere del Liverpool, parla al London Evening Standard in vista della sfida Champions contro il PSG: "Sarà una bella partita. Hanno Neymar che affronterà i nostri difensori ma abbiamo una linea difensiva molto forte e quindi sarà una grande sfida per tutti. Mi sto abituando alla vita inglese, alla sua cultura ma anche a giocare con i miei nuovi compagni. Sono davvero contento del momento che sto attraversando, sia per quanto riguarda il club che per la Nazionale. Il derby contro l'Everton? Sono sempre una gran momento per tutti. Non vedo l'ora arrivi questa partita. Stiamo giocando bene e vogliamo proseguire su questa strada sia in Champions che in campionato"