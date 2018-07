Alisson Becker è un nuovo giocatore del Liverpool, le sue prime parole al sito ufficiale dei Reds: "Sono veramente felice, un sogno che diventa realtà poter indossare una maglietta così prestigiosa per un club di questa grandezza, abituato a vincere sempre. In termini di vita e carriera, è un enorme passo avanti per me entrare in questo club e in questa famiglia. State certi, darà tutto quello che ho. Salah? Ieri mi ha mandato un messaggio per dirmi: 'Hey, cosa stai aspettando?'. Visto che la trattativa era in stato avanzato, gli ho risposto direttamente: 'Calmati, sto arrivando'. Sono veramente felice di poter giocare con lui, è un grande giocatore e una bella persona con un grande carattere. Stare con queste grandi persone e grandi giocatori ogni giorno è fantastico per me".



"DARO' IL CUORE" - A Sky Sport poi ha aggiunto: "Posso dire che è una scelta felice mia, della mia famiglia e del mio staff. Ho vissuto grandi momenti a Roma, poi saluterò i tifosi sui miei social. Cosa darò al Liverpool? Il mio cuore, come ho sempre fatto".