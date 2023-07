Dopo l'investimento da 42 milioni di euro per Mac Allister, il Liverpool sta chiundendo un altro colpo importante per il centrocampo: dal Lipsia è in arrivo Dominik Szoboszlai, mezz'ala/trequartista classe 2000 che con il gol al Manchester City nella fase a gironi dell'anno scorso è diventato l'ungherese con più reti nella storia della Champions League. I Reds sanno definendo gli ultimi dettagli sul contratto, pagheranno la clausola rescissoria da 70 milioni di euro; per il giocatore è pronto un contratto da cinque anni fino a giugno 2028.

COME INSERIRLO - L’ex centrocampista del Salisburgo andrà a rinforzare un reparto che ha perso Milner e Naby Keita, ma che si è rinforzato con l’arrivo di Mac Allister dal Brighton. Il ruolo è simile a quello di Szoboszlai, entrambi possono giocare sia sulla trequarti che qualche metro indietro nel ruolo di mezz’ala. Da capire se Klopp deciderà di schierarli insieme nella formazione tipo o se li alternerà nelle scelte.