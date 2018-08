Il pubblico di #Anfield raccoglie #Karius dopo la disastrosa finale di #ChampionsLeague con una standing ovation da applausi#Liverpool pic.twitter.com/mRpu08uvmg — Ruggero Rogasi (@RuggeroRogasi) 8 agosto 2018

In occasione dell'amichevole contro ildi ieri sera, i tifosi delhanno omaggiato, portiere tedesco protagonista in negativo in occasione della finale dicontro il. Un lungo applauso ha accolto l'estremo difensore, subentrato nella ripresa adKarius ha ringraziato i tifosi con un post pubblicato sui canali social: "Grazie Anfield per il modo in cui mi avete accolto". Un segnale importante per aiutare il tedesco a tornare a credere nei propri mezzi.