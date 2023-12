Scoppiano le polemiche nel post partita di Liverpool-Arsenal, concluso ieri sul risultato di 1-1. Nel mirino un tocco di mano di Odegaard che, puntato da Salah, ferma la corsa dell'egiziano in maniera molto dubbia. L'episodio, arrivato sul risultato di 0-1 in favore dell'Arsenal, non è stato ritenuto sufficiente per l'assegnazione del rigore da parte dell'arbitro Chris Kavanagh. Nessun intervento del Var e partita che è proseguita normalmente.



PROTESTE REDS - Nella conferenza stampa post partita, Jurgen Klopp è tornato a parlare dell'episodio: "Ho rivisto l'episodio. Sono sicuro che qualcuno verrà e mi spiegherà perché non era fallo di mano, ma non so come. Non dico che l'arbitro possa vederlo perché non so dove si trovi posizionato nell'azione. Ma come può il signore in sala VAR vedere tutto questo e non giungere alla conclusione che forse sarebbe valsa la pena che l'arbitro desse un'altra occhiata". Oltre alle proteste dell'allenatore, anche lo stesso Mohamed Salah era parso visibilmente contrariato dalla decisione presa in campo. Come lui, anche William Saliba, avversario del Liverpool nel match di Anfield, ha ammesso ai microfoni di Viaplay che si è trattato di un errore arbitrale: "Ovviamente era rigore, ma io non sono l'arbitro".