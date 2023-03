Il Liverpool ha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano Arthur Melo (ex Barcellona), che a fine stagione tornerà alla Juventus per fine prestito.



Il club inglese allenato da Jurgen Klopp non intende rinnovare i contratti in scadenza a giugno dell'attaccante brasiliano Roberto Firmino e del centrocampista guineano Naby Keita, accostati all'Inter sul mercato.