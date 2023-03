Più di 60 milioni di euro: a tanto si vorrebbe spingere il Liverpool secondo Rai Sport per assicurarsi il centrale sudcoreano del Napoli Kim Min Jae contro la concorrenza del Manchester United e del Paris Saint-Germain.



Come per Kvaratskhelia, il Napoli è fermamente convinto di proporre al colosso asiatico un rinnovo di contratto per assicurarne la permanenza nella rosa di Luciano Spalletti, prossima a laurearsi campione d'Italia.