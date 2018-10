Our advice for fans travelling to #Italy for @LFC’s match with @en_sscnapoli on Wednesday 3 October 2018 is online: https://t.co/NUQbhPWCLl



A dedicated shuttle service will be provided from the Stazione Marittima, in the port area, to the stadium#travelaware pic.twitter.com/uJywJq0gZU — UK in Italy (@UKinItaly) 1 ottobre 2018

In vista della trasferta italiana che porterà ilad affrontare al San Paolo il, il sito ufficiale dei Redsche si recheranno in trasferta in Italia. Un avviso che scredita ancora una volta il capoluogo campano che fra le righe appare come un posto non sicuro e pericoloso."I tifosi del Liverpool sono avvisati di non recarsi per conto proprio allo stadio per non mettere a rischio la propria incolumità. I tifosi sono avvisati del non utilizzare la metropolitana o i mezzi pubblici in nessuna circostanza. Ai tifosi sconsigliamo di camminare da soli in città e/o indossare magliette, sciarpe o qualunque altra cosa li possa identificare come tifosi del Liverpool".