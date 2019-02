Dopo le gare di settimana scorsa, con le vittorie di Roma, Tottenham, Real Madrid e PSG, ricominciano questa sera glicon due gare in programmaSfida cruciale quella di Anfield Road, tra i Reds allenati da Jugene i bavaresi di RobertI padroni di casa sono arrivati agli ottavi dopo il secondo posto conquistato nel Gruppo C, dietro al PSG e davanti a Napoli e Stella Rossa, con nove punti frutto di tre vittorie e tre sconfitte, con nove reti realizzate e sette subite; gli ospiti invece sono arrivati primi nel Gruppo E, davanti ad Ajax, Benfica e AEK Atene, con quattordici punti rrealizzati frutto di quattri vittorie e due pareggi, con quindici gol realizzati e cinque subite. Il Liverpool, finalista nella passata stagione contro il Real Madrid, è primo in classifica in Premier League a 65 punti insieme al Manchester City, ma una partita in meno. Il Bayern Monaco è invece secondo nel campionato tedesco, a -2 dal Borussia Dortmund che però ha una gara in meno. Assenti per infortunio e per squalifica da una parte il difensore van Dijk, dall'altra l'attaccante Muller.- Il Bayern Monaco ha vinto solo una delle sette sfide in competizioni europee contro il Liverpool (4N, 2P), nel secondo turno di Coppa delle Coppe nel novembre 1971 – due gol di Gerd Müller e uno di Uli Hoeness a Monaco. L’unico precedente tra Bayern Monaco e Liverpool in Coppa dei Campioni/Champions League è stato nelle semifinali del 1980/81: il Liverpool passò il turno grazie alle reti in trasferta (1-1 il risultato totale) – i Reds vinsero poi la finale contro il Real Madrid (1-0): il Bayern Monaco non ha mai trovato il gol contro il Liverpool ad Anfield (tre partite). Il Liverpool è imbattuto da 19 gare europee consecutive ad Anfield (14V, 5N), ultima sconfitta nell’ottobre 2014 contro il Real Madrid in Champions League (0-3). È la seconda striscia interna di imbattibilità più lunga in Europa del club dopo quella di 40 gare tra settembre 1974 e dicembre 1991. Il Bayern Monaco è una delle cinque squadre a essere rimasta imbattuta nella fase a gironi di questa Champions League, insieme a Ajax, Barcellona, Lione e Porto. Ha raggiunto le semifinali del torneo in sette delle ultime nove stagioni.Il Bayern Monaco non perde da otto trasferte consecutive in Champions League (6V, 2N), ultima sconfitta nel settembre 2017 contro il PSG (0-3). Solo una volta ha registrato una striscia più lunga nella competizioni (10, tra ottobre 2012 e aprile 2014). Otto squadre hanno effettuato più tiri del Bayern Monaco in questa Champions League, ma nessuna ha registrato più grandi occasioni da rete dei bavaresi (21). Il Bayern Monaco è la squadra più prolifica da palla inattiva in questa Champions League con otto reti, incluse cinque da corner (altro primato nella competizione). Sadio Mané ha sbagliato sei delle sette grandi occasioni da gol avute finora in questa Champions League, più di ogni altro giocatore. Tuttavia, nella scorsa stagione ha realizzato sette reti in altrettante gare nella fase a eliminazione diretta.Robert Lewandowski del Bayern, miglior marcatore di questa Champions League con otto reti, potrebbe trovare il gol per la quinta gara consecutive: non ci è mai riuscito in una singola edizione della competizione. Nella sfida contro il Liverpool ben quattro giocatori del Bayern Monaco potrebbero raggiungere le 50 presenze in Champions League: Thiago Alcantara, Mats Hummels, Javi Martinez e James Rodriguez.Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Mané, Salah, Firmino.Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski.