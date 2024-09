DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La partita si giocherà sabato 21 settembre ad Anfield. Il calcio d’inizio è fissato per le 16:00. Lo scontro tra i Reds e i rossoneri verrà trasmesso in esclusiva su Sky. L’evento è disponibile anche in live streaming su Sky Go e su NOW TV. Per accedere alla visione del contenuto è necessaria un’iscrizione alla piattaforma.