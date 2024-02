Liverpool, calvario infinito per Thiago Alcantara: come cambia il suo futuro ora

Non sembra trovare più pace Thiago Alcantara. I continui problemi fisici gli stanno impedendo di trovare continuità e di farlo tornare ai suoi livelli. Infatti il calciatore è sceso di nuovo in campo dopo un lungo stop nel weekend scorso contro l’Arsenal, subentrando al minuto 85, ma secondo quanto riporta The Guardian il calciatore avrebbe accusato un nuovo problema fisico che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un po'.



I DETTAGLI - Dopo la vittoria della Champions League con il Bayern Monaco e il conseguente passaggio al Liverpool la sua carriera ha raggiunto l'apice portandolo ad essere uno dei centrocampisti più forti e completi al mondo. Le prime due stagioni ai Reds sono andate bene, giocando con continuità e mostrando tutta la sua classe con grandi verticalizzazioni e leadership in mezzo al campo. Nelle ultime due però ha cominciato ad essere tormentato da continui guai fisici, che gli hanno fatto disputare solo 18 partite di Premier lo scorso anno, e 1 solamente questa stagione, con l’Arsenal appunto, dopo una lontananza dai campi di 10 mesi.



INCOGNITA - Il suo futuro resta tutto da decifrare. Infatti il contratto dello spagnolo classe 1991 scadrà quest’estate e vi è una seria possibilità che lo spagnolo possa lasciare, anche in virtù del fatto che con l’addio annunciato di Klopp, in casa Liverpool i cambiamenti potrebbero essere tanti.