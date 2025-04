Liverpool campione d'Inghilterra: Slot non fa rimpiangere Klopp. Salah da record

Il Liverpool è nella storia. La vittoria contro il Tottenham consegna alla squadra di Arne Slot la vittoria in Premier League con quattro giornate d’anticipo e il ventesimo titolo d’Inghilterra: raggiunto il primato dei rivali del Manchester United. Campionato dominato per i Reds, che stanno in vetta dalla prima all'ultima giornata, con le uniche eccezioni della quarta, quinta e della nona giornata, in cui in testa c’era il Manchester City. L’amarezza per una Champions League finita troppo presto agli ottavi contro il PSG e la Coppa di Lega, persa in finale con il Newcastle, viene cancellata dal successo che mancava dal 2020.

SORPRESA – L’arrivo di Slot, annunciato al termine della scorsa stagione con tanto di “incoronazione” da parte di Klopp ad Anfield, è una mossa a sorpresa che, alla fine, paga. Il Liverpool chiude la Premier League, senza mai concedere ad Arsenal e Manchester City il diritto di replica. I Gunners ci provano, ma non riescono mai, davvero, a rispondere ai Reds, che, almeno in campionato, non lasciano nulla alle rivali. Slot, il coniglio dal cilindro della dirigenza inglese, al primo anno in uno dei campionati più difficili al mondo, si impone su rivali ben più accreditati come Pep Guardiola, che si presenta ai nastri di partenza con quattro titoli consecutivi, ma, dalla decima giornata crolla e si trova ben 21 punti di distanza. E come Mikel Arteta, secondo con l'Arsenal e staccato di 15 punti. Mentre Slot vola e vince la sua prima Premier, il secondo campionato dopo quello olandese con il Feyenoord del 2023.

MACCHINA DA GOAL – Il gioco di Slot convince fin da subito e i numeri, al di là dei dati sulle vittorie, sono di una squadra che scende in campo per fare tanti goal. E li fa: 80 reti in 34 partite (media di 2,35) e 32 subite (media di 0,94). Miglior attacco e seconda miglior difesa dietro all’Arsenal. Ben 25 le vittorie in campionato, 7 i pareggi e solo 2 sconfitte: alla quarta giornata contro il Nottingham Forest e alla trentunesima con il Fulham, ininfluenti nella vittoria finale. Una macchina da goal, una produzione offensiva che non lascia scampo agli avversari e testimonia la capacità di Slot di imporre il suo credo calcistico alla prima stagione.

RITORNO – Nel 2020 Klopp porta il diciannovesimo titolo al Liverpool, nella stagione successiva alla vittoria in Champions League. Da allora però inizia il dominio del Manchester City: quattro titoli di fila per la squadra di Guardiola. Con il Liverpool che, nel 2022, perde il campionato per un solo punto pur facendo ben 92 punti. Una beffa, la seconda, dopo quella del 2018, dove non bastano 97 punti per vincere. Dopo anni, dunque, di delusioni, il ritorno alla vittoria. Grazie a Slot, a un Salah mai così incisivo e a una formazione da 82 punti in 34 partite, una media di 2,4 a partita.

DELUSIONI – La vittoria in campionato lenisce le delusioni per le altre competizioni, soprattutto la Champions League. Il Liverpool domina il girone con 21 punti in 8 partite, ma cade agli ottavi contro il Paris Saint-Germain, perdendo in casa ai rigori. In EFL Cup perde con il Newcastle in finale e in Fa Cup esce al 4° turno contro il Plymouth, squadra retrocessa dalla Championship alla League One.

SALAH DA RECORD – C’è tanto, tantissimo di Momo Salah nel successo del Liverpool. A quasi 33 anni, l’egiziano realizza 28 goal e 18 assist in 34 partite, firmando il nuovo record di goal+assist in una stagione di Premier League. Superati i 44 di Haaland del 2022/23 e di Henry nel 2003/04. Sfumata la possibilità di arrivare al Pallone d’Oro a causa di una campagna europea deludente, rimane ancora quella della Scarpa d’Oro, in cui è in testa con 54 punti. Seguito da Gyokeres a 51 punti (34 goal, ma con coefficiente 1,5) e da Lewandowski a 50 punti (25 goal). L’anno è iniziato con le voci sul contratto e il possibile addio, ma si conclude nel migliore dei modi: la Premier, la seconda in maglia Reds, e il rinnovo fino al 2027 del leader tecnico della squadra di Slot.